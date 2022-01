Novak Djokovici, 34 de ani, a fost fost deportat duminica, 16 ianuarie, din Australia . Jucatorul de tenis sarb se afla acum in avion, care a decolat de la Melbourne la ora 13.55, ora Romaniei, in drum spre Dubai, Emiratele Arabe Unite. Tabloidul sarbesc Blic a prezentat imagini din aeronava EK409, cu care Nole și staff-ul sau zboara. In imagini apare foarte preocupat, urmarind ecranele cu știri, fostul mare jucator de tenis Goran Ivanisevici, antrenorul lui Djokovici. La un moment dat, Ivanisevici discuta cu alt membru al staff-ul lui Nole, cu un laptop in fața. Zborul Emirates face 12 ore și…