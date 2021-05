Imagini dezolante din Vama Veche după minivacanța de 1 Mai Garda de Mediu Constanța a publicat mai multe imagini dezolante cu gunoaiele lasate de turiști dupa minivacanța de 1 Mai. Ca urmare, primaria comunei Limanu a fost amendata de comisarii Garzii de Mediu din Constanța. „Urmare a verificarilor efectuate, UAT Limanu a fost sancționata cu amenda de 15.000 lei pentru nerespectarea obligației legale privind colectarea separata a deșeurilor generate pe raza localitații și neasigurarea unei stari corespunzatoare de salubrizare”, au transmis reprezentanții Garzii de Mediu Constanța. De asemenea, Garda de Mediu Constanța a anunțat ca este in legatura permanenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

