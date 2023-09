Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 72 de oameni au murit in India, in ultimele zile, in inundatiile si alunecarile de teren, provocate de ploile torentiale. Pamantul imbibat cu apa a luat-o la vale pur si simplu, cu tot cu case si copaci.

- Bilantul inundatiilor din provincia Hebei, in nordul Chinei, s-a agravat la cel putin 29 de morti, a anuntat vineri media de stat, dupa precipitatiile record care s-au abatut asupra regiunii in ultimele saptamani, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Ploile torentiale care afecteaza nordul Chinei de o saptamana au lasat in urma cel putin 10 morti si 18 disparuti, sambata, in provincia Hebei, invecinata capitalei Beijing, conform autoritatilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- In timp ce in alte județe, oamenii se confrunta cu seceta, in altele regiuni ploua. Furtunile puternice au condus la inundații. Oamenii au solicitat ajutorul pompierilor. Aceștia au intervenit in numar mare pentru scoaterea apei din gospodarii. Inundațiile au facut prapad Coșmarul pentru mai mulți oameni…

- Cei care au fost afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern, a anuntat, sambata, premierul Marcel Ciolacu. „Oamenii afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern. Cele mai mari probleme sunt in localitatea Grecesti din Dolj, unde mai multe zeci de persoane…

- Inundațiile continua sa faca ravagii in Dolj. O femeie a fost luata pe brațe de jandarmi și salvata din calea apelor. Furtunile au provocat dezastru și in alte județe din sud-vestul țarii, aflate sub cod roșu de vreme rea. Ploile din ultimele zile au umflat apele raurilor, iar puhoaiele au intrat in…

- Au fost momente dramatice in județul Gorj, aflat sub cod roșu de furtuna. Salvatorii au intervenit cu greu pentru a scoate oamenii din casele amenințate de viituri. Pericol de inundații majore este in tot sud-vestul țarii din cauza ploilor torențiale. In Dolj, viiturile au maturat zeci de gospodarii.…

- Furtunile puternice din Cuba au provocat inundații importante, regiunile centrale și estice ale insulei fiind deosebit de afectate. Imagini din elicopter difuzate de televiziunea guvernamentala cubaneza au aratat orașe din Cuba complet inundate dupa ce furtuni puternice au lovit regiunile centrale și…