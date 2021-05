Stiri pe aceeasi tema

- ”Imagini spectaculoase de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti in zona traversarii peste Olt, realizate de pasionatul de infrastructura ”, scrie ministrul pe Facebook. Drula s-a referit la drumul expres Craiova – Pitesti joi, la Videoconferinta News.ro RoInvest. “Noi ne concentram ca proiectele…

- Ministerul Transporturilor vrea sa livreze anul acesta sectorul dintre Bals si Slatina din drumul expres Craiova-Pitesti, astfel ca soferii care vor parcurge distanta intre Pitesti si Craiova sa nu mai intre in localitatile Bals si Slatina, a declarat joi, la Videoconferinta News.ro „RoInvest”, ministrul…

- “Noi ne concentram ca proiectele care sunt in derulare, aceste mari santiere de autostrada, de drum expres, de poduri, sa mearga cat mai bine, sa ajunga cat mai repede la finalizare. Totdeauna exista acest ciclu de investitii sezonal in constructii, adica in februarie-martie incep lucrarile, in decembrie…

- Cartea de identitate electronica nu va fi obligatorie, insa fara acest document cetatenii nu vor mai putea calatori in strainatate, a afirmat joi presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian Oprea. De asememenea, documentul le va permite deținatorilor sa interacționeze in format…

- “Sambata am facut o vizita pe santierul drumului expres Craiova – Pitesti. Am vrut sa ma asigur ca suntem in linie dreapta pentru respectarea promisiunii ca vom finaliza Tronsonul 2 anul acesta. Tronsonul de 40 de km este vital pentru ocolirea oraselor Slatina si Bals. Toti care vor circula pe acel…

- Comisia Europeana a aprobat construirea unui drum expres intre orașele Craiova și Pitești. Uniunea Europeana va contribui, prin intermediul politicii de coeziune, cu 726 de milioane de euro la crearea noii legaturi, de 121 km, dintre cele doua orașe. Proiectul, care face parte din rețeaua transeuropeana…

