Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai inalt organism de securitate al Iranului a promis vineri ca aceasta tara va razbuna ''la locul si momentul potrivit'' uciderea comandantului Fortei Al-Quds, generalul Qassem Soleimani, in urma unui raid american in Irak, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.''America trebuie sa stie ca…

- Prețurile petrolului explodeaza, dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un raid american la Bagdad. Cresc ingrijorarile privind un razboi in regiune Preturile petrolului au crescut vineri cu aproape 2 dolari pe baril, iar cotatiile aurului, yenului si obligatiunilor considerate sigure…

- Presedintele american, Donald Trump, a multumit Iranului pentru 'o negociere foarte corecta' in cazul schimbului de detinuti intervenit sambata intre cele doua tari inamice, relateaza AFP, Reuters.'Multumesc, Iran, pentru o negociere foarte corecta. Vedeti, putem face o intelegere impreuna!',…

- Presedintele american Donald Trump a multumit Iranului pentru 'o negociere foarte corecta' in cazul schimbului de detinuti intervenit sambata intre cele doua tari inamice, relateaza AFP, Reuters. 'Multumesc, Iran, pentru o negociere foarte corecta. Vedeti, putem face o intelegere…

- Teheranul a acuzat Washingtonul de amestec in afacerile interne ale Iranului dupa ce Statele Unite si-au exprimat sustinerea fata de 'poporul iranian' in contextul violentelor manifestatii impotriva cresterii pretului la benzina din ultimele zile, informeaza France Presse. 'Asa…

- La inceputul acestei saptamani, Henrik Fisker a publicat o noua imagine teaser cu prototipul viitorului SUV electric dezvoltat de start-up-ul american pe care acesta il conduce. Acum, oficialii companiei au pregatit trei fotografii cu viitorul prototip și au comunicat și denumirea SUV-ului. Astfel,…

- In sfarsit Catrinel Sandu trece prin momente speciale si este in culmea fericirii. Frumoasa vedeta are toate motivele pentru ca s-a casatorit. Catrinel si-a unit destinul cu cel al iubitului ei, Steve, ceremonie ce a avut loc in Statele Unite, acolo unde locuiesc cei doi.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a facut apel statelor membre in Uniunea Europeana sa condamne și sa traga la raspundere Iranul pentru petrolierul Adrian Darya, care ar fi descarcat petrolul de la bordul sau in Siria, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Petrol din…