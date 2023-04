Imagini de la eveniment: LIVE VIDEO-TEXT. Se inaugureaza noul spital OCH dedicat oncologiei si bolilor cardiovasculare (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea din Sydney, Australia, au strans informatii din 16 studii realizate in randul a peste 720.000 de femei a caror sanatate cardiovasculara a fost monitorizata timp de aproximativ 12,5 ani.

- Adoptarea unei diete mediteraneene ar putea reduce cu 24% riscul femeilor de a dezvolta o boala cardiovasculara, potrivit unui nou studiu publicat in revista Heart, relateaza dpa. Dieta mediteraneana, bogata in nuci, fructe de mare, cereale integrale si legume, a fost legata de o serie de beneficii…

- Trei cutremure s-au produs, sambata, in judetul Gorj, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism cu magnitudinea 2,4 grade pe Richter s-a produs la ora locala 15:25, la o adancime de 15,4 km, in apropierea urmatoarelor orase:…

- „Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), APTE2002, APULUM, cer renegocierea de urgenta a Planului National pentru Dezvoltare si Rezilienta (PNRR)! Transportatorii romani știu... The post Transportatorii romani se opun vehement noului preț al rovinietei, de șase…

- Continua campania de promovare a noului Volkswagen ID.3 facelift. Din ce am vazut pana acum, modelul electric propune un design ușor revizuit, alaturi de tehnologie noua la interior și materiale mai bune din punctul de vedere al calitații. Dupa ce am vazut, in urma cu puțin timp, imagini cu partea din…

- Vasile Plamadeala este noul director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE). Decizia a fost luata de membrii Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, in urma probei interviului desfașurata astazi. Candidatura lui Plamadeala urmeaza…

- Anul acesta, Mercedes-Benz se pregatește sa dezvaluie cea de-a șasea generație a emblematicului Clasa E, cu numele de cod W214. Deocamdata, nu exista foarte multe detalii tehnice despre viitorul model german din clasa executive, insa Mercedes-Benz ne face o surpriza inainte de sfarșitul iernii și ne…

- Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacau are de azi un manager interimar. La propunerea președintelui Valentin Ivancea, Consiliul Județean Bacau l-a votat azi pe Radu Bezniuc, pentru un mandat de 4-6 luni. Noul șef al aeroportului bacauan este nascut in Republica Moldova, are naționalitate…