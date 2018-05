Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrarea respectiva cuprinde opt secvente filmate de doi ofiteri care alearga spre hotelul Mandalay Bay si apoi intra in imobil. Pe inregistrare pot fi vazuti mai multi ofiteri de politie care asteapta pe casa scarii in timpul detonarii unei incarcaturi explozive pentru a patrunde in camera atacatorului,…

- O duba a politiei din Boston a ramas blocata in zapada zilele trecute. Din fericire pentru sofer, un barbat deghizat in Elsa se afla prin apropiere. Acesta a reusit sa impinga, singur, vehiculul. „Zana” se numeste Jason Paul. Barbatul se afla intr-un bar din apropiere cand a vazut duba blocata in…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- "Este foarte trist ca FBI a ignorat atatea semnale transmise de atacatorul din Florida. Nu este acceptabil. FBI petrece prea mult timp incercand sa dovedeasca implicarea rusilor in campania lui Trump. Nu exista nicio implicare. Reveniti la lucrurile de baza si faceti-ne mandri!", a scris Trump pe…

- Importante forte de securitate din comitatul Broward, in Florida, au intervenit, miercuri, in urma semnalarii unui incident armat, aflat in curs la un liceu din localitatea Parkland, a anuntat biroul serifului, relateaza Reuters. In urma atacului armat, ar fi fost ranite cel putin 20 de persoane.