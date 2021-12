Dupa aproape 40 de ani, legendara formație suedeza ABBA a revenit in atenția publicului cu un nou album, intitulat „ABBA: Voyage”. Un fan nu a mai așteptat insa videoclipul oficial al melodiei „Little Things” despre magia Craciunului și a facut un montaj video care conține și imagini din Piața Sfatului din Brașov, a relatat publicația locala BizBrașov . Trupa ABBA a lansat in septembrie „I Still Have Faith In You” și „Dont Shut Me Down”, iar in noiembrie a aparut și melodia „Little Things”. Videoclipul piesei de Craciun a fost lansat pe 3 decembrie pe canalul oficial al formației, care are 3,23…