- Pacienții au ajuns sa fie tratați in paturi pe holurile Institutului Marius Nasta din București, pentru ca a fost depașita capacitatea de tratament pentru bolnavii COVID-19. „Acum la Marius Nasta. 104 pacie...

- FOTO| Imagini DRAMATICE ale crizei de paturi Covid: Pacientii, tratati pe holurile Institutului Marius Nasta din Bucuresti Imagini DRAMATICE ale crizei de paturi Covid: Pacientii, tratati pe holurile Institutului Marius Nasta din Bucuresti Reprezentanții Institutului de Pneumoftziologie „Marius Nasta”…

- In secția COVID de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București sunt internați 104 de bolnavi, „iar pacienții continua sa vina cu forme severe de insuficiența respiratorie”, a anunțat unitatea sanitara, duminica, 3 octombrie. In fotografiile publicate de institutul condus de Beatrice…

- In contextual imbolnavirilor masive de COVID, la „Sfantul Ioan” au inceput externarile inca de miercuri. Cei mai mulți sunt pacienți de la Secția de Chirurgie. Au fost externați deja 37, iar cei care au ramas urmeaza a fi fie externați, fie transferați in alte spitale in funcție de decizia medicului…

- Medicii din Romania cer noi restricții pentru limitarea COVID-19. „Pacienții nu au loc la ATI. E nevoie de masuri restrictive mult mai exigente” Medicii din Romania cer noi restricții pentru limitarea COVID-19. „Pacienții nu au loc la ATI. E nevoie de masuri restrictive mult mai exigente” Un numar tot…

- Spitalele Malaxa si Sfantul Ioan din Capitala vor deveni, in aceasta saptamana, unitați exclusiv COVID, a anunțat, marți, ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Atilla. Spitalul Malaxa are 100 de paturi, din care 9 paturi sunt de ATI si 40 de paturi cu oxigen, iar Spitalul Sfantul Ioan are 200 de paturi,…

- In plin val patru al pandemiei, managerul Institutului Marius Nasta din București, Beatrice Mahler, anunta ca au fost inregistrate foarte multe decese, iar morga este dimensionata pentru un numar mai mic de decese, transmite Digi24.Nu mai sunt locuri la morga Institutului Marius Nasta din București,…

- Ministerul Sanatatii a anuntat joi, 16 septembrie, ca mai sunt libere 109 paturi de terapie intensiva in toata tara pentru pacientii COVID, iar in Bucuresti mai sunt doar trei locuri libere, informeaza Agerpres.Ministerul Sanatatii a precizat ca din cele 109 paturi ATI pentru pacientii COVID, 40 sunt…