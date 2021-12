Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini din timpul urmaririi cu focuri de arma a unui tanar, in localitatea Turcoaia, din județul Tulcea. In timpul intervenției polițiștilor, un copil de 13 ani a fost ranit. Doi adolescenți care au asistat la aceasta scena au și filmat o parte din acțiune. Pe imagini se vede o mașina…

- Un șofer fara permis a fost urmarit, sambata, in trafic, in Tulcea, iar pentru a-l opri polițiștii au tras focuri de avertisment și apoi asupra fugarului. Barbatul a suferit rani la glezna, dar un glonț a ricoșat și a lovit un copil in varsta de 13 ani, care se afla pe strada.

