- Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei, a declarat ca dovezile din prezent indica faptul ca avionul ucrainean, prabușit miercuri la scurt timp dupa decolarea de la Teheran, a fost, in realitate, doborat de o racheta antiaeriana trasa de iranieni, potrivit digi24.ro. Avionul se indrepta spre Kiev, insa…

- Momentul in care o racheta sol-aer a interceptat avionul cu pasageri care a decolat de pe aeroportul din Teheran miercuri a fost filmat de un martor ocular a fost difuzata joi de New York Times. Au murit 176 de oameni, dintre care cei mai mulți erau iranieni - 82 și canadieni - 63.

