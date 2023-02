Stiri pe aceeasi tema

- Zi speciala pentru fiicele Anamariei Prodan! Cele doua iși sarbatoresc bunica, iar Sarah Dumitrescu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu ocazia zilei sale de naștere. Iata imagini rare cu fosta soacra a Anamariei Prodan!

- Larisa Udila a vorbit despre un al doilea copil pe rețelele de socializare. Vedeta nu se considera pregatita pentru a deveni mamica a doua oara și se bucura de maternitate alaturi de fiul ei, Milan.

- Andreea Balan are motive sa fie fericita! Bunica artistei a venit in vizita, iar artista a impartașit cateva imagini emoționante cu femeia care a crescut-o. Cum au reacționat fetițele concurentei de la America Express atunci cand au vazut-o. Bunica vedetei are 86 de ani.

- „Mulțumesc ca ne-ați primit la voi acasa, ca traim in liniște și nu auzim sirene, mai ales copii”. Cu astfel de mesaj a venit o refugiata din Ucraina, care odata cu inceperea razboiului a fost nevoita sa fuga de acasa, alaturi de familie și copii. Municipalitatea, alaturi de alte instituții, a fost…

- Larisa Udila are toate motivele sa radieze de fericire. Bruneta se bucura de o casnicie de vis alaturi de partenerul ei de viața, iar totodata este o mamica implinita. Cat de mare a crescut fiul ei, Milan. Vedeta a postat in mediul online un videoclip emoționant alaturi de copilul ei. Ce mesaj a publicat.

- Ruby traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, insa este foarte discreta atunci cand vine vorba de el. Imagini rare cu artista și partenerul ei. Cantareața il ține ascuns pe cel care o face fericita acasa. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze…

- Inna a avut un final de an extrem de greu. Bunica ei, cea care i-a fost alaturi inca din copilarie, s-a stins din viața și a lasat un gol imens in inima ei. Artista a transmis cateva cuvinte in mediul online.

- Vladuța Lupau a induioșat inimile prietenilor virtuali cu mai multe imagini in care apare fiul sau. Artista se mandrește cu un baiețel adorabil. Hai sa vezi cat de mult a crescut micuțul și cu cine seamana.