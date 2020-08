Imagini cu înghesuiala din Wuhan, oraș care pare să fi uitat cu totul de epidemia de coronavirus Wuhan, punctul de plecare al pandemiei de coronavirus, nu a mai raportat de mult niciun caz nou de Covid-19, iar cei 11 milioane de locuitori ai orașului par sa fi uitat de perioada de carantina totala care a început la sfârșitul lunii ianuarie și a ținut doua luni.



Imagini realizate în aceste zile în Wuhan, arata ca nu numai carantina a devenit o idee îndepartata în oraș, ci și orice fel de &"distanțare fizica&":











Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 21 de milioane de persoane din toate colțurile lumii au fost infectate cu noul coronavirus, insa experții susțin ca virusul care s-a propagat extrem de rapid ar fi aparut prima data in urma cu opt ani, iar originile lui n-ar fi in regiunea Wuhan din China.

- Romania se apropie de 67.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 1.454 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a 2.860 de persoane.Romania inregistreaza de la inceputul pandemiei 66.631 de cazuri de persoane infectate…

- Prefectura Dolj a anunțat ca, astazi, in județ au fost confirmate alte sașe cazuri de infectare cu noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 0 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu0 de persoane se afla in carantina3.035 de persoane au ieșit din carantina30.782…

- Noul coronavirus s-ar fi putut raspandi in China inca din luna august a anului 2019, conform unui studiu realizat la Harvard Medical School, bazat pe imagini satelitare ce reflecta tiparele de deplasare in zona spitalelor si datele introduse in motoarele de cautare, relateaza marti Reuters. In cadrul…

- Moartea unui medic de la „spitalul denunturilor” din Wuhan a starnit un val de furie impotriva conducerii spitalului. Hu Weifeng, in varsta de 42 de ani, este unul dintre pacientii cu COVID-19 a caror piele a devenit, peste noapte, mult mai inchisa la culoare. Este al saselea angajat al unitatii medicale…

- Karpati Lvov a precizat ca 65 de persoane din club au fost testate pentru COVID-19, iar echipa spera acum sa poata reveni in competitie dupa ce perioada de carantina se va incheia. Echipa ucraineana a anuntat ca toate antrenamentele programate in urmatoarea perioada au fost anulate. BOMBA…

- Ziarul Unirea Trei luni de cand in Romania a fost confirmat primul caz de COVID-19. Cum a evoluat epidemia Azi se implinesc trei luni de cand in Romania a fost confirmat primul caz de COVID-19. In prezent, ne apropiem de 20.000 de cazuri, iar statisticile oficiale arata ca mai bine de 2.700 din persoanele…

- Numarul cazurilor de coronavirus a crescut in ultimele 24 de ore. De la 113 sambata s-a ajuns la 117 cazuri de COVID 19.„In data de 24 mai 2020 situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 101 persoane in carantina instituționalizata, din care o persoana a intrat in carantina…