O noua inregistrare video distribuita de militarii ucraineni pe rețelele de socializare arata ca au inceput sa foloseasca sistemele HIMARS inclusiv pentru a lovi convoaie ale armatei ruse, imaginile surprinzand cum un intreg șir de vehicule a fost spulberat in atac. VIDEO AICI Imaginile vorbesc de la sine și sunt cu atat mai remarcabile incat atacul a avut loc in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, singura in care forțele Kievului nu par sa fi lansat ofensive de amploare in ultima perioada. Jurnaliștii de investigație de la Meduza afirma intr-un reportaj video publicat miercuri ca grupul de mercenar…