- Centrul National pentru Uragane (NHC), cu sediu la Miami, a ridicat luni la categoria a 4-a uraganul Florence care urmeaza sa ajunga in aceasta saptamana pe coasta de est a Statelor Unite, in timp ce ciclonul Helene si Isaac continua sa creasca in intensitate in apele Oceanului Atlantic, relateaza…

- O echipa formata din oameni de stiinta din cadrul mai multor institutii japoneze va initia peste doar cateva zile primul test al liftului spatial pe care Japonia spera sa-l poata folosi ca o alternativa la transportul cu rachetele dintre planeta noastra si orbita acesteia. Liftul spatial este descris…

- Japonia va realiza in 11 septembrie primul test al ascensorului spatial pe care-l construieste in scopul transportarii materialelor si oamenilor de pe Pamant pe Statia Spatiala Internationala.

- ''Am fost foarte entuziasmat de aceasta veste'', a declarat vineri astronautul in varsta de 41 de ani intr-un interviu pentru AFP. O echipa de astronomi internationali a anuntat miercuri descoperirea celei mai mari rezerve de apa identificata pana in prezent pe Planeta Rosie, element esential pentru…

- O nebuloasa aflata la 20.000 de ani lumina distanta, in constelatia Carina, contine un roi central de stele foarte fierbinti, tinere si stralucitoare, asemanatoare unui foc de artificii, ce au fost fotografiate prin intermediul telescopului orbital Hubble. Acest roi de stele are denumirea de catalog…

- Capsula de aprovizionare Dragon, construita de compania SpaceX, a fost lansata vineri, 29 iunie de la baza Cape Canaveral, din Florida, prin intermediul unei rachete Falcon 9, avand la bord peste 2.700 de kilograme de echipamente stiintifice si provizii pentru echipajul Statiei Spatiale Internationale…

- Doi astronauti americani de pe Statia Spatiala Internationala (ISS) au iesit joi in spatiu pentru a instala doua camere video de inalta definitie care in viitor vor facilita andocarea pe avanpostul orbital a unor nave de transport comerciale, informeaza AFP. Iesirea in spatiu a inceput la ora 08:06…