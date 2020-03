Stiri pe aceeasi tema

- Gica Craioveanu, 52 de ani, se afla blocat cu familia in Spania, una dintre țarile cele mai afectate din lume de pandemia de coronavirus.Fostul internațional roman a descris, vineri, atmosfera din Spania, țara care a raportat in ultimele 24 de ore cel puțin 769 de decese!”Situația e una foarte grava.…

- Dintre acestea, 8.165 au murit și 10.361 s-au vindecat. Italia se apropie de bilanțul Chinei la numarul infectaților, urmand sa depașeasca curand cifrele țarii de unde a pornit virusul ucigaș. Alte țari care au depașit 40.000 de imbolnaviri sunt Spania, Statele Unite ale Americii și Germania.

- Coronavirusul supraviețuiește pe suprafețe mai bine de doua saptamâni. Medicii au gasit urme de COVID-19 pe nava Diamond Princess la 17 zile de la evacuare, scrie Mediafax. Potrivit CNN, specialistii de la Centru pentru prevenirea bolilor din Statele Unite au aflat, în urma…

- Lița Dumitru, fostul mare fotbalist, care a implinit in ianuarie 70 de ani, s-a stabilit de cativa ani in Atlanta, unde exista o comunitate de 70.000 de romani si dezvaluie modul in care americanii lupta impotriva pandemiei cu coronavirus. Un mare fotbalist roman, pe numele lui Ion Dumitru, a ales sa…

- Bilantul epidemic a ajuns la 202 morti in Statele Unite ale Americii si se inregistreaza peste 12.000 de cazuri de coronavirus.Autoritatile din Statele Unite au raportat in total 202 decese cauzate de coronavirus si 12.296 de cazuri de infectare, informeaza agentia de presa Reuters. Cele…

- Muntenegru raporteaza primele doua cazuri de infecție cu coronavirus pe teritoriul sau. Pacientele sunt doua femei care au ajuns in urma cu 12 zile din Statele Unite și din Spania, a declarat, marți, premierul Dusko Markovic, citat de Reuters.

- Coronavirusul a fost depistat la 21 de persoane aflate la bordul navei de croaziera Grand Princess din largul Californiei, a anuntat vineri vicepresedintele american Mike Pence, care coordoneaza lupta contra epidemiei in Statele Unite, relateaza AFP.

