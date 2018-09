Stiri pe aceeasi tema

- President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, will attend for the first time the Three Seas Initiative Summit on Monday and Tuesday in Bucharest, the Representation of the European Commission to Romania informs on Friday.President Juncker will deliver a speech at the plenary sitting…

- Fuego are un program foarte incarcat. Artistul abia daca a dormit 30 de ore in ultima saptamana, dar cu toate acestea nu se plange, ci susține ca ii place enorm ceea ce face. Fuego, pe numele sau real Paul Surugiu, are o agenda extrem de plina, insa incearca sa se descurce cat se poate de bine, chiar…

- Lia Olguța Vasilescu a vorbit, sambata seara, la Romania TV, despre posibilitatea ca PSD și ALDE sa il suspende pe Klaus Iohannis. Ministrul Muncii e de parere ca președintele nu trebuie suspendat, pentru ca trebuie lasat ”sa se chinuie”.”De ce sa nu il lasam sa se chinuie? Mai are un an.…

- La numai cateva ore dupa ce Adelina Pestrițu l-a facut tatic, Virgil Steblea a facut un gest uimitor și emoționant. Fosta vedeta de televiziune Adelina Pestrițu a devenit mamica pentru prima oara vineri, 3 august 2018 . Bruneta a adus pe lume o fetița, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste pe…

- Romania strongly supports the Republic of Macedonia's European path and is fully available to technically support this process, Prime Minister Viorica Dancila stated on Friday, in Skopje. "I am convinced that for you, but also for Romania, the invitation to become a NATO member represents an…

- Spitalele din Bucuresti, dar si din toata tara, se lupta cu o criza acuta de sange, mai ales acum pe timpul verii, cand oamenii sunt plecati in concedii. Zilnic, sute de cazuri grave de bolnavi care au nevoie de sange sunt refuzati pentru ca nu exista donatori. Ministrul Sanatatii a vizitat Centrul…

- Romania's three-month interbank offered rate ROBOR, which serves as benchmark for floating-rate loans in lei, climbed on Friday by 0.14 percent, reaching 3.09 percent per year, from Thursday's rate of 2.95, being the highest level of the last three years and eight months, shows data of the National…