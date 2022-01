Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de doar 12 ani s-a stins din viața in mod fulgerator, cu puțin timp in urma, cand nimeni nu s-ar fi așteptat. Parinții ei au lasat-o dis-de-dimineața la școala, insa nu au mai apucat sa o aduca acasa. Raspunzator pentru tragedie este un om al legii, care se afla chiar in mașina de poliție la…

- Doua fetițe de 11 și 13 ani, care au incercat sa traversze o strada din București au fost lovite din plin de o mașina de poliție. Mașina avea semnalele vizuale aprinse, dar nu și acustice. Una dintre copile a murit. Martorii aflați la fața locului au declarat ca mașina mergea cu viteza. Alții spun ca…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Valea Vișeului au pornit in urmarirea unui barbat care, in cele din urma, s-a rasturnat cu mașina. Oamenii legii au descoperit ca mașina era plina cu țigari. Incidentul a avut loc pe dealul Hera, județul Maramureș, iar șoferul a fost transportat la spital.…

- La fața locului au venit echipajele de poliție, medici, dar și criminaliști. Tanara a murit dupa impact. Șoferul a fost testat, dar nu bause și nici nu consumase droguri. Martorii spun, insa, ca el circula cu viteza peste limita legala.In continuare, oamenii legii cerceteaza cazul.

- O mașina condusa de un tanar care participa la exmenul pentru obținerea permisului de conducere a fost implicata intr-un accident. In urma impactului polițistul examinator și un martor au fost raniți, transmite Mediafax. Potrivit IPJ Braila, accidentul a avut loc la pranz in orașul Braila.…

- Un trecator din Carei cu camera pornita a surprins abandonul unui caine in plin centrul orașului. Inregistrarea a fost apoi postata pe pagina sa de pe rețeaua de socializare și a fost anunțata Poliția Municipala. Cea locala nu are activitate la dispecerat sambata și duminica. . . ,,Nu conteaza ce masina…

- Mașina inmatriculata in Alba, implicata intr-un accident in Bistrița: Șoferul baut a incercat sa se faca nevazut Mașina inmatriculata in Alba, implicata intr-un accident in Bistrița: Șoferul baut a incercat sa se faca nevazut Un autovehicul inmatriculat in Alba și condus de un barbat din Bistrița a…

- Inchisoare de 9 ani și jumatate pentru șoferița care a lovit cu mașina un polițist, este sentința decisa de o instanța din Romania. Șoferița a fost gasita vinovata de faptul ca, inițial, nu a oprit la semnalul unui polițist. Agentul s-a urcat pe motocicleta de serviciu și a pornit in urmarirea mașinii.…