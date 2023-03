Imagine rară! Vârful Moldoveanu a fost vizibil din Cluj Cel mai inalt varf muntos din țara, Moldoveanu, a putut fi vazut din localitatea Baișoara, judetul Cluj, aflata la 243 de kilometri de munte. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a Centrului de Informare Turistica Baișoara. ”Un exercițiu de vedere sau o pauza de relaxare. Tu cat de departe poți calatori cu privirea spre culmile muntoase? Ȋn zilele senine de iarna poti zari de pe inaltimile statiunii chiar masivul Fagaras; privelisti spectaculoase, de o rara frumusete de la 1676 m altitudine”. Varful Moldoveanu este situat in Masivul Fagaras, judetul Arges. Este al doile cel mai inalt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

