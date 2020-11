Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Mihaescu este un tata mandru. Are 53 de ani și o fiica in varsta de 21 de ani, care studiaza departe de Romania. Actorul a vorbit despre relația pe care o are cu Ivona și și ce așteptari are de la aceasta. In acest an, Ivona a absolvit Universitatea din Bath, Marea Britanie, specializarea Business…

- Spitalele din Romania iți pot salva viața. Mai ales daca nu te internezi in ele. Un pacient din Piatra Neamț poate spune ca s-a nascut a doua oara dupa ce, infectat fiind cu COVID, nu a fost primit la ATI pe motiv ca nu mai erau locuri. Fiica sa a marturisit ca ar fi putut …

- Actrita americana Demi Moore, cunoscuta pentru filme ca „Propunere indecenta” si „Fantoma mea iubita”, vorbeste in autobiografia „Din suflet”, editata in Romania de RAO, despre problemele din adolescenta alaturi de o mama alcoolica, viol, droguri si depresia de dupa mariajul cu Ashton Kutcher, noteaza…

- Oana Rotariu, o tanara de 29 de ani care a trecut prin calvarul de la Colectiv, a fost inclusa in Atlasul frumusetii, un proiect foto-jurnalistic, realizat de fotografa Mihaela Noroc, scrie site-ul spectacola.ro.”Povestea Oanei este o calatorie lunga si dureroasa de la intuneric catre lumina. Era intr-o…

- Karmen a avut o apariție de-a dreptul surprinzatoare pe rețelele de socializare. Fiica lui Adrian Minune și-a lasat fanii masca dupa ce frumoasa cantareața s-a afișat cu parul scurt, trecand printr-o transformare radicala de look!

- Zi trista pentru Anamaria Prodan. Astazi, mama ei, Ionela Prodan, ar fi implinit 73 de ani, iar familia i-ar fi organizat o petrecere, așa cum faceau an de an. Din pacate, artista de muzica populara s-a stins din viața in urma cu doi ani.Anamaria Prodan a organizat parastasul mamei sale, alaturi de…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, ca starea de alerta se prelungește pe teritoriul Romaniei din 15 septembrie, pentru inca 30 de zile, iar in hotarare au fost cuprinse și reguli pentru desfașurarea alegerilor locale din 27 septembrie. UPDATE Da’ eu cum votez? Raed Arafat face lumina! Secretarul…

- Cele doua au fost depistate la punctul de trecere al frontierei Bors, pasagere intr-un autotorism cu numere de Austria. Procurorii specifica intr-un comunicat ca DSP Botosani le-ar fi dat in consemn, femeile aparand in baza de date ca fiind infectate. Mama si fiica au fost confirmate pozitiv cu Sars-Cov-2…