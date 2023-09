Imagine Dragons a lansat piesa Children of the Sky

Stiri pe aceeasi tema

- Dunca Laurence a lansat single-ul „Rest In Peace”. Piesa este continuarea lui „Electric Life” și „Skyboy”, primele doua single-uri de pe viitorul album al lui Laurence – Skyboy. „Piesa „Rest In Peace” este un cantec despre a oferi cuiva care iți frange inima intrand și ieșind din viața ta, un simplu…

- Are doar 11 ani și ii place sa cante și sa-i incante pe cei din jur cu vocea sa superba. Sofia Iacob, eleva a Școlii Gimnaziale “Coresi” din Targoviște și-a lansat, recent, primul videoclip, care a prins extrem de rapid la public. Piesa “Vara asta e mea”, filmata la Targoviște, a strans aproape 8000…

- Yeat a lansat piesa “bigger then everything”. Astazi, proaspat ieșit din setul sau de neuitat de la Festivalul Wireless de la Londra, fenomenul rap Yeat revine cu un nou single „bigger then everything”. Piesa exploziva vine alaturi de un videoclip muzical la fel de palpitant regizat de Cole Bennett.…

- O tanara de 26 de ani din Cluj-Napoca a captat atenția la festivalul UNTOLD 2023 cu o creație personala unicat. Jacheta ei, realizata ca un tribut adus solistului Dan Reynolds de la Imagine Dragons, transmite un mesaj puternic.

- DJ Casper, cunoscut mai ales pentru hit-ul dance de mare succes Cha-Cha Slide, a murit la varsta de 58 de ani, a confirmat familia sa.MC-ul și compozitorul american, pe numele sau real Willie Perry Jr, a ajuns in fruntea clasamentului britanic de single-uri cu aceasta melodie in 2004, conform BBC.Vedeta…

- Bas a lansat impreuna cu J. Cole piesa “Passport Bros”. Track-ul vine dupa „’Diamonds”, single-ul lansat la inceputul acestui an. Acea melodie „decurge din conștientizarea dura ca, in calitate de artiști in lumina publica, durerile și traumele noastre sunt in mod constant destinate consumului publicului”,…

- Cei doi artiști internaționali, Tamiga & 2Bad lanseaza o noua melodie, “TROPICAL”, o melodie cu accent balcanic avand un sound foarte comercial care te face sa dansezi. Totul a inceput in vara anului 2018 cand s-a anuntat un nou debut muzical si totodata o colaborare de succes. Laurentiu de la Body&Soul…

- WRS și Emilian vor avea un moment spectaculos pe scena „Te cunosc de undeva!” in cadrul galei cu numarul 11 din acest sezon difuzat la Antena 1. Jurații emisiunii, „rivalii“ celor doi concurenți și spectatorii aflați in platoul de filmare au fost cuceriți de show-ul lor, pe care l-au privit aproape…