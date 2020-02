Imaginaţi-vă posibilităţile: a apărut „Sfântul Graal” al MERELOR Promite a fi un succes mondial, are un nume straniu, ce duce cu gandul la Univers și se spune ca e dulce, crocant si zemos. Are o schema gigant de plantare, despre care se spune ca e cea mai mare si mai rapida din istoria mondiala a... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din intreaga lume sunt in alerta dupa ce tot mai multe persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor, pericolul a ajuns in Europa, intr-o țara cu mulți romani!

- Numarul persoanelor deja infectate de virusul misterios care a aparut in China este mult mai mare decat arata cifrele oficiale, sustin oamenii de stiinta, citati de BBC, citata de news.ro.Patruzeci si unu de cazuri ale noului virus au fost confirmate de laborator, insa expertii din Marea Britanie…

- Primele imagini in care o pacienta este arsa in timpul unei operații la spitalul Floreasca din Capitala au fost facute publice. Camerele de luat vederi din sala de operație au surprins și momentul in care doctorul Mirca Beuran, demis recent, intra in sala de operație și se alatura echipei de medici,…

- Indiferent in ce colt al tarii traiesti, datorita centralizarii ziarelor locale, nu vei rata interviul de Craciun al lui Viktor Orban, pentru ca toate ziarele locale au aceeasi fotografie cu premierul si acelasi titlu pe prima pagina, scrie 444.hu. Potrivit sursei citate, aceasta nu este o premiera.…

- Cu o licitatie anulata deja la activ, contractul pentru salvarea mormantului de tip Hypogeu pare sa se indrepte cu pasi repezi spre un al doilea deznodamant identic. Iar asta, in contextul in care ieri, in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice nu figura ca fiind depusa nicio oferta pentru contractul…

- S-a intors! Dupa ce acum doi ani Mircea Radu a plecat de la TVR 1 la Antena 1, prezentatorul a revenit la postul public pentru un reality-show special – „Down The Road: Aventura”, avand drept subiect copiii cu sindromul Down. Click! a stat de vorba cu prezentatorul de 51 de ani despre televiziune, despre…

- Cazul politistilor din Valcea care au fost agresati de un clan de romi in Calina – Prundeni este departe de final. Politistii tocmai au fost recompensati, iar pe internet a aparut filmul urmaririi in trafic, de la care a pornit tot scandalul. De Ziua Nationala a Romaniei, o serie de politisti valceni…

- Dupa ce in Ucraina au fost confirmate mai multe cazuri de difterie, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile recomanda populatiei sa se vaccineze. Copiii sunt protejati pentru ca pana la 14 ani fac mai multe vaccinuri. Insa, adultii de peste 24 de ani trebuie sa se imunizeze…