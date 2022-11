Ilva Mică: Doi băieți au căzut dintr-o căruță după ce au făcut accident cu o mașină In urma cu puțin timp, doi minori care se aflau intr-o caruța au fost raniți in urma unui accident. De la locul accidentului vor fi duși la UPU SMURD Pediatrie pentru ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc pe raza localitații Ilva Mica, in jurul orei 18:00. Minorii, respectiv un baiat de 13 și altul de 15 ani, se aflau intr-o caruța cand o mașina a intrat in ei. Din informațiile primite, ranile nu sunt grave, iar cei doi s-au ales cu leziuni pe maini și pe picioare. Au fost transportați la Pediatrie Bistrița pentru a primi ingrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompieri SMURD de… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

