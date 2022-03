Iluzia permanenței Citeam recent ca adolescenții sunt de doua feluri, cei care cred ca vor muri inainte de a deveni adulți și cei care cred ca nu vor muri niciodata. Nu mai sunt adolescent, dar cred ca m-am incadrat in cea de-a doua categorie. Un gand ce staruie de cand am devenit adult este cel al iluziei permanenței, al iluziei ca lumea va și maine cum este astazi, in datele sale esențiale. Nu va fi, dar perioade lungi traim cu impresia ca este, pentru ca noua nu ni s-a intamplat inca nimic care sa ne risipeasca vraja. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

