Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday. Cum sa nu fii pacalit de practicile inșelatoare ale comercianților Continue reading Black Friday. Cum sa nu fii pacalit de practicile inșelatoare ale comercianților at Tabu.

- Vrei sa-i faci pe oamenii dragi sufletului tau sa zambeasca? Daca da, atunci AliGin Surprize la Domiciliu face imposibilul posibil! Un mesaj venit din suflet sau un gand frumos poate face oricui ziua mai frumoasa și mai placuta. Zilnic, AliGin Surprize la Domiciliu aduce zambete și emoții de nedescris…

- Epopeea pensiilor speciale este fara de sfarșit. Deși suntem aratați cu degetul și certați de Bruxelles, aleșii noștri se fac ca muncesc in folosul poporului și trag tot in favoarea lor. Aparent am putea scapa ușor de pensiilor speciale care ne costa miliarde de lei pe an, insa cine și-ar vota o viața…

- Aceasta reteta de gutui umplute cu nuci si stafide va aduce in casa aroma toamnei. Reteta este deliciu, se prepara repede si nu ai nevoie de mare talent pentru a o gati. Ingrediente: 3 gutui mari, 100 gr stafide, 100 gr miez nuca, 2 linguri miere, 2 linguri unt topit. Mod de preparare:

- Biblia este o carte sfanta, care ofera multe indicații și reguli privind modul in care creștinii ar trebui sa traiasca. O astfel de regula se refera la alimentație și exista anumite alimente care sunt considerate impure sau interzise de catre Dumnezeu. Iata alimentele interzise in Biblie:Carnea de porc:…

- Milionarul din Brașov, Calin Donca, extrem de prezent in mediul online sau la emisiunile tv, unde se promova drept un milionar crescut prin propriile forțe, a fost reținut alaturi de soție, contabila și o prietena, pentru constituire de grup infracțional organizat. Calin Donca a facut avere din…

- In ecuatia confortului din timpul somnului, elementul surpriza care ofera solutii utile in numeroase situatii este somiera 160×200. La fel de importanta ca patul si salteaua pe care dormi, si aceasta piesa de mobilier joaca un rol esential in asigurarea celor mai bune conditii de odihna. Utilizarea…

- In ultimii ani, Prima Doamna Carmen Iohannis a atras toate privirile la evenimentele la care a participat alaturi de soțul ei, Klaus Iohannis. Din pacate, nu toate aparțiile au fost reușite. Asta pentru ca de cele mai multe ori, ținuta acesteia a fost criticata, fiind considerata de mulți nepotrivita.…