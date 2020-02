Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Alba Iulia pune in dezbatere proiectul de hotarare privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Cetațenii interesați sunt așteptați in data de 14 februarie 2020, de la ora 13:00, in sala de ședințe de pe strada Bucovinei, nr. 6 (Direcția programe). Ședința va fi publica. Aceste…

- Prezența unui urs a fost semnalata marți langa o benzinarie din Gheorgheni, Harghita. In zona au intervenit jandarmii, care au reușit sa alunge animalul in afara orașului. A fost emis și un mesaj de avertizare, potrivit Mediafax.Jandarmii harghiteni au fost chemați prin 112 sa alunge un urs…

- Astfel, in vederea fluidizarii traficului rutier, in perioada urmatoare vor fi desfiintate trei treceri de pietoni relativ importante: - la intersectia soselei Nicolina cu aleea Rozelor, pe sensul de mers dinspre Podu Ros; - la intersectia soselei Nicolina cu soseaua Tudor Neculai, pe sensul de mers…

- In ședința de vineri, 10 ianuarie, membrii Comisiei de Circulație a Municipiului Iași au decis, printre altele, și punerea in aplicare a mai multor decizii anterioare ale comisiei, decizii care primisera deja avizul necesar al Biroului Rutier al Poliției Municipiului Iași. Astfel, in vederea fluidizarii…

- Primaria Alba Iulia va intampina, alaturi de locuitorii orașului, și anul 2020 cu focuri de artificii, in Piața Cetații. Albaiulienii care vor sa treaca in noul an in inima orașului se vor putea bucura de cel puțin 8 minute de spectacol cu lumini și muzica. Vor fi mai multe puncte de tragere sincronizate,…

- Primaria Alba Iulia are in plan amenajarea a patru treceri de pietoni cu sistem de iluminat inteligent in oraș. Inițiativa este inclusa intr-un proiect de construire a rețelei de iluminat public pe șase artere, pentru care este necesara o investiție de 500.000 de euro. Strazile vizate sunt Calea Moților,…

- Lumina de intensitate scazuta din zona trecerilor de pietoni este unul dintre factorii care pun in primejdie viața trecatorilor pe timp de noapte. In municipiul Alba Iulia exista o singura trecere de pietoni iluminata suplimentar, amplasata in urma cu aproximativ un an, pe strada Cloșca, printr-un proiect…

- Treceri de pietoni 3D, Baie comunala sociala și o statuie a “arhitectului” Zalaului, Szikszai Lajos, sunt trei dintre cele mai importante șase proiecte ce vor fi construite in municipiu grație proiectului de participare bugetativa. La sfarșitul acestei saptamani s-a incheiat ultima etapa din cadrul…