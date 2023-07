Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Giurca, concurenta la Insula iubirii, a dezvaluit cați bani caștiga, dupa ce a fost acuzata ca este intreținuta de iubitul ei. Ea a vrut sa demonstreze ca relația cu Marius Moise nu are legatura cu partea financiara.Insula Iubirii a primit noi cupluri curajoase care au strabatut mii de kilometri…

- Relația dintre Marius Moise și Bianca Giurca provoaca rumoare la Insula iubirii, sezonul 7. In vreme ce el iși arata tot mai mult interesul fața de ispita Oana Monea, Bianca vazand imaginile in care limitele sunt atinse, ii ia apararea spunand ca el "are și alte calitați pe langa cele care il țin aproape…

- Elena Ionescu este mai fericita ca niciodata alaturi de noul ei iubit. Se pare ca relația celor doi devine din ce in ce mai serioasa, iar in urma cu doua luni, artista i-a cunoscut parinții lui Giorgios Athanasiadis. Iata cum s-a simțit Elena Ionescu in compania familiei barbatului din Grecia.

- Adi Vasile știe sa se bucure de momentele simple, așa cum poate fi o plimbare in parc. Doar ca, atunci cand ai omul potrivit langa tine, astfel decurge ziua. Nu spunem noi acest lucru, ci imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro cu antrenorul de handbal și partenera sa sunt graitoare.

- Andreea Balan iși lasa, din nou, amprenta in industria muzicala cu o piesa și un clip de excepție! Publicul o va redescoperi prin noul single foarte feminin, care dezvaluie o poveste de iubire patimașa. Iata ce le-a mai pregatit fanilor de aceasta data!

- Un nou cuplu in showbiz-ul romanesc! Imaginile care arata ca Oana Marica și Adrian Mititelu Jr. traiesc o frumoasa poveste de dragoste! Cei doi iși doresc sa stea departe de ochii curioșilor, insa cu ocazia zilei de naștere a șatenei, fiul patronului de la FC U Craiova i-a oferit un cadou inedit și…

- Dinu Maxer a dat nas-n nas cu Robert, iubitul fostei sale soții. Deea l-a luat pe noul partener la evenimentul la care ea a participat alaturi de tatal copiilor ei. Cum au reacționat cei doi barbați cand s-au intalnit.Deea și Dinu Maxer s-au desparțit in primavara acestui an, dupa 18 ani de relație.…