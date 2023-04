Ilinca Vandici nu ascunde faptul ca ii e frica de saracie și face economii. In tot ceea ce face iși ia masuri sa fie acoperita, și ea, și fiul sau. Deși vedeta are un salariu generos la Kanal D, iar soțul sau a facut avere din tranzacții imobiliare, prezentatoarea de televiziune recunoaște ca pune bani la saltea, mai ales de frica unei crize economice și i-a pregatit și fiului sau un cont de economii, la care contribuie lunar. Economii pe care Zian Ioan le va accesa dupa majorat. Mai mult, deși micuțul are doar 5 anișori, mama sa ii face de pe acum o pregatire pentru gestionarea banilor. Emisiunea…