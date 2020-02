Apare in fiecare zi pe TV, are o viata de familie intensa, un baietel pe care il iubeste nespus si pe care il creste si cu toate acestea are grija sa aiba un aspect ingrijit. Ilinca Vandici este prezentatoarea emisiunii "Bravo, ai stil", aceasta are aparitii spectaculoase in fiecare zi, dand dovada de eleganta.

Echipa Ilincai stie sa ii puna in evidenta trasaturile fetei si apare de fiecare data aranjata si machiata, cu ochii bine conturati. Cu toate acestea, in mediul online, prezentatoarea de la Kanal D posteaza fotografii complet nemachiata. La 33 de ani, aceasta are un ten luminos,…