Ilie Șerbănescu: ”Limitarea cash-ului a fost făcută pentru îmbogățirea băncilor străine” Analistul economic Ilie Șerbanescu, fost ministru de stat, susține ca masura limitarii plaților cu bani lichizi a fost luata pentru imbogațirea bancilor straine din Romania. Mai mult, acesta arata ca limitarea cash-ului incalca unul dintre cele mai elementare drepturi ale omului, dreptul de a dispune de proprietatea lui așa cum vrea el. Totodata, reputatul analist […] The post Ilie Șerbanescu: ”Limitarea cash-ului a fost facuta pentru imbogațirea bancilor straine” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

