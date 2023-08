Ilie Șerbănescu despre multinaționalele care nu plătesc taxe. Ce soluție propune economistul Ilie Șerbanescu, economist de profesie și fost ministru al Reformei in anii ’90, considera ca principalul vinovat pentru aceasta situație este Guvernul. Intr-un interviu pentru Romania TV, acesta a oferit mai multe informații pe marginea acestui subiect, in actualul context socio-economic marcat de tensiune și incertitudine. Vina aparține integral gazdei. In cazul de fața, al Guvernului Romaniei. Daca se constata ca este vorba despre o politica și nu de o situație speciala, care poate sa existe, dar daca aceasta situație aparent speciala se perpetueaza pe ani de zile, inseamna ca e vorba despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

