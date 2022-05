Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova a incheiat primul sau sezon din Liga 1 cu o infrangere drastica, scor 0-5, in fata formatiei Sepsi Sf. Gheorghe. Aceasta disputa a contat pentru etapa a 9-a, ultima din play-out-ul Ligii 1. Covasnenii au deschis scorul prin Luckassen, dupa un sut de la 14 metri la coltul din stanga al portii…

- Calificarea celor de la Sepsi OSK in finala Cupei Romaniei inseamna ca una dintre reprezentatele Romaniei in sezonul urmator al Conference League va fi caștigatoarea ultimului act al competiției, unde covasnenii vor da piept cu FC Voluntari. ...

- Marți seara, Sala sporturilor “Traian” din Ramnicu Valcea a fost gazda partidei dintre SCM din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Gazdele s-au impus cu 32-25, astfel ca Valcea merge in Final Four, in timp ce Minaur rateaza accederea…

- In primul an de la promovare, Rapid nu s-a calificat in play-off, dar este lider in play-out și și-a fixat obiectivul pentru finalul de sezon: participarea in Conference League. Trupa din Giulești nu se gandește doar la prezent, ci și la urmatorul sezon competițional, acolo unde a anunțat, prin vocea…

- Stadion: Francisc Neuman (Arad) A marcat: Otele (min.65) UTA: Fl. Iacob – Vukcevici, Benga, Medimorec, Sliakov – Vorobjovas, Batha, Ubbink (Isac ’84) – Laukzemis (Matei ’70), Miculescu (Patlagica ’90), Otele (Dangubici ’84). Antrenor: Ionut Badea. Chindia: Cabuz – Butean, P. Iacob, Pitian, C. Dinu (Popadiuc…

- Miercuri, de la ora 17.00, CS Minaur va juca in sala sporturilor “Radu Voina” din Sighișoara, impotriva gazdelor de la CSM, in optimile de finala ale Cupei Romaniei. In aceasta faza se disputa un singur meci, iar echipa caștigatoare merge mai departe. Lotul echipei CSM Sighișoara: 4. Dragoș Dumitrescu;…

- Universitatea Craiova s-a impus categoric, scor 3-0, in partida sustinuta miercuri seara, in deplasare, in fata formatiei CS Mioveni. Disputa a contat pentru etapa 28 din Liga 1 si a fost controlata in totalitate de elevii lui Laurentiu Reghecampf. Joc consistent, victorie frumoasa Alb-albastrii au…

- Marius Șumudica (50 de ani), liber de contract dupa ce a fost demis de Yeni Malatyaspor, susține ca nu este interesat de postul de „principal” de la Rapid. Totuși, ii reproșeaza un lucru actualului antrenor al alb-vișiniilor, Mihai Iosif. In minutul 93 al meciului dintre Rapid și Dinamo, final 1-1,…