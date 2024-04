Am fost la premiera filmului Nasty. 1. E simplu sa spui ca Ilie Nastase a fost un poet. A fost un dramaturg al tenisului. Cu doua premiere la fiecare meci. Una pentru calificarea in turul urmator și a doua pentru public. Caietul program al spectacolului a rezistat intotdeauna mai mult decat cifrele seci ale seturilor. […] The post Ilie Nastase, un dramaturg al tenisului. Cu doua premiere la fiecare meci first appeared on Ziarul National .