- Luptatorul Catalin Morosanu se declara pregatit pentru confruntarea care va avea loc joi seara, la Sala Polivalenta, din Capitala, impotriva francezului Freddy Kemayo, in main event-ul galei Dynamite Fighting Show, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Morosanu (43 de victorii, 10 infrangeri) il va…

- Ce cadou a primit Oana Zavoranu de la soțul ei, cu ocazia aniversarii celor 45 de ani. Anul acesta, bruneta și-a sarbatorit ziua de naștere altfel. Și-a scos la licitatie haine din garderoba sa, iar sumele obtinute vor ajunge la animalele fara stapan. Sotul Oanei Zavoranu a fost foarte atent cu ea,…

- Pasionatii de lectura au avut parte de un regal in ultima zi a targului de carte Bookfest din Capitala. Autori recunoscuti la nivel international, savanti si scriitori care spera sa cucereasca publicul si-au lansat volumele in fata cititorilor.

- Aparent, e simplu. Ioana se pregatea sa ii cumpere un cadou prietenei sale. Era ziua ei de naștere, iar Ioana fusese invitata de o luna, dar se luase cu altele și uitase de cadou. A fugit rapid intr-un mall, a cumparat o bluzița pe masura prietenei sale și a intrebat-o in treacat pe vanzatoare daca…

- "Ar trebuie sa lamurim ceea ce se intampla in astfel de cazuri. Nu putem sa tratam diferit in functie de persoana care se afla la volan. Daca se intampla un accident de circulatie, noi eram vinovati. Sa inteleaga opinia publica, domnul Ilie Nastase, in momentul in care a suflat in etilotest avea…

- Uber a debutat in Romania in februarie 2015. La peste doi ani distanta introduce oficial serviciul Eats prin care iti poti comanda mancare. E bazat pe reteaua pe care compania deja a dezvoltat, foloseste anumite resurse ale infrastructurii existente, dar cu mici schimbari. Deocamdata, va fi disponibil…

- Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti a implinit, luni, 70 de ani de la infiintare, in cele sapte decenii de existenta gruparea Ministerului Afacerilor Interne castigand 128 de medalii olimpice, 1068 la Campionatele Mondiale si 1354 la Campionatele Europene. "14 mai este o zi speciala pentru familia Dinamo,…

- La aproape o luna de cand Ionela Prodan a murit, lipsa mamei nu se amelioreaza absolut deloc. Anamaria Prodan ii duce lipsa in fiecare moment. Impresara și-a deschis sufletul și a vorbit despre ultimele momente ale artistei și despre singura dorința a acesteia pe care inca nu a reușit sa o implineasca.