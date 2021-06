Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir (75 de ani), fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, a intrat in direct la GSP Live și a analizat partida amicala Anglia - Romania, incheiata cu victoria britanicilor, 1-0 . Romania a pierdut amicalul cu Anglia de la Middlesbrough, scor 0-1. „Tricolorii” lui Mirel Radoi s-au…

- Selectionata de fotbal a Angliei a invins nationala Romaniei cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe Stadionul Riverside din Middlesbrough, intr-un meci amical. Anglia a castigat ultimul sau meci de verificare dinaintea debutului la EURO 2020 prin golul marcat de Marcus Rashford (68 - penalty).…

- Anglia - Romania se joaca azi, de la 19:00, in ultima partida de verificare a englezilor inainte de Campionatul European. Confruntarea va avea loc la Middlesbrough și va reprezenta primul duel dintre cele doua naționale, dupa o pauza de 21 de ani. In 2000, in grupele Campionatului European, Romania…

- Fundasul Iulian Cristea este indisponibil pentru partida amicala a echipei nationale a Romaniei cu Anglia, programata sambata, la Middlesbrough, din cauza unei accidentari, informeaza, joi, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "In urma unui traumatism la piciorul stang resimtit…

- Fundasul stanga Nicusor Bancu (Universitatea Craiova) a devenit indisponibil pentru meciurile amicale pe care echipa nationala a Romaniei le va sustine cu Georgia si Anglia, astfel ca in locul sau a fost convocat, joi, Mario Camora (CFR Cluj), a anuntat Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial.…

- Nicio schimbare nu s-a produs in primele 90 de pozitii ale clasamentul mondial al echipelor nationale de fotbal, dat publicitatii joi de FIFA, fata de precedenta ierarhie, in care Romania se mentine pe 43. In top 100 doar doua miscari s-au produs, Bahrainul (locul 98 acum) a facut rocada cu Kirgizstanul…

- Echipa de fotbal a Romaniei va disputa, in luna iunie, doua partide de pregatire. Prima va fi pe teren propriu, cu Georgia, pe 2 iunie, iar cea de-a doua, in deplasare, pe 6 iunie, la Middlesbrough, cu Anglia....

- Partidele amicale ale echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Georgia (2 iunie), pe teren propriu, si Anglia (6 iunie), in deplasare, se vor disputa la Ploiesti, respectiv Middlesbrough, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. Meciul din deplasare cu Anglia se va disputa,…