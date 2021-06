Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a declarat ca nu se pune problema de a candida pentru functia de presedinte al Romaniei, deoarece el are o expertiza pe partea de administratie, ori presedintele tarii trebuie sa aiba competente de politica externa.

”Nu se pune aceasta problema. Fiecare om trebuie sa isi faca o evaluare a expertizei pe care o are si in ceea ce ma priveste pe mine, eu am capatat o expertiza in acesti ani pe partea de administratie. In zona de presedintie sau in zona guvernamentala trebuie sa ai niste abilitati care sunt date de fisa postului respectiv…