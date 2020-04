Primarul Oradei, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, pentru Libertatea, ca, pentru reluarea activitatii in companiile din oras, pentru ca economia sa isi revina, a decis sa se testeze toti angajatii care vin la munca, prin verificarea temperaturii, masura urmand a se aplica, cu timpul, si in piete, supermarketuri, sau de catre echipajele de Politie. Pe modelul Chinei, care verifica temperatura populatiei, pe strada, primarul Oradei spune ca, astfel, se poate face o triere a persoanelor cu suspiciune de boala. In prezent, in judetul Bihor sunt inregistrate 70 de cazuri de infectare cu coronavirus."Logica…