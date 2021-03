Stiri pe aceeasi tema

- Masura de carantinare zonala se prelungeste cu 14 zile pentru comuna Clinceni, cu satele apartinatoare Clinceni, Olteni si Ordoreanu, incepand de marti dimineata, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat dr. Raed Arafat,…

- Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Maramureș, prefectul Vlad-Emanuel Duruș, a declarat ca s-a primit Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Secretar de Stat Dr. Raed Arafat privind instituirea masurii de carantinare zonala pentru localitatea Arduzel din…

- Starea de carantinare zonala pentru localitatea Gardani a fost prelungita cu inca sapte zile, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, s-a primit ordinul sefului Departamentului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș este abilitat sa comunice faptul ca se așteapta de la București documentele pentru prelungirea masurii de carantinare zonala a localitații Gardani pentru inca șapte zile, incepand de maine 23 februarie. Pentru localitatea Poienile Izei nu va fi…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a decis, luni, sa prelungeasca masura carantinei in comuna Ciorogarla. Hotararea a fost luata din cauza numarului mare de persoane infectate cu SARS-CoV-2, in baza unor analize facute de specialiști. „Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre…

- Carantina va fi prelungita cu 7 zile, incepand de vineri, de la ora 22.00, in orașul Bragadiru și in comuna Chiajna, județul Ilfov. Potrivit Prefecturii Ilfov, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a emis ordinele de prelungire a carantinei in orașul Bragadiru și in comuna Chiajna. Decizia…

- In localitațile Bragadiru și Chiajna din județul Ilfov masura carantinei se prelungește pentru inca o saptamana. Carantina se prelungește in aceste doua localitați incepind de vineri seara, ora 22.00. „In urma emiterii ordinelor sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, incepand…

- Se prelungește carantina in Bragadiru si Chiajna. Masura carantinarii zonale se prelungeste cu sapte zile, incepand de vineri seara, de la ora 22,00, in orasul Bragadiru si comuna Chiajna din judetul Ilfov. „In urma emiterii ordinelor sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat,…