Stiri pe aceeasi tema

- Nicio localitate din judetul Iasi nu mai este in scenariul rosu Covid, incepand de astazi, toate localitatile avand incidenta sub trei la mia de locuitori. Conform ultimei raportari, de luni, 10 mai, orele scolare vor putea fi reluate in fizic in toate localitatile unde, incidenta este sub un caz la…

- Prefectura Ilfov anunta, marti seara, ca localitatile Chiajna si Copaceni ies din carantina la ora 22.00, fiind ultimele din judet in care mai era in vigoare aceasta masura. Judetul Ilfov este in continuare in scenariul rosu, avand o incidenta de 3,20 la mie, arata News.ro. ”Institutia Prefectului…

- Pe de alta parte, comuna Jilava a iesit din carantina, precizeaza Prefectura Ilfov. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat o hotarare privind incetarea masurii de carantina zonala pentru Jilava, incepand de sambata, de la ora 22,00.Incidenta COVID-19 este sambata de 6,40 in Domnesti,…

- Carantina a fost prelungita cu 7 zile in comuna Mogoșoaia, incepand de miercuri seara, de la ora 22.00, se arata in comunicatul transmis de Prefectura Ilfov . Incidența cumulata a cazurilor COVID este de 5 la mia de locuitori in aceasta localitate. Cea mai mare rata de incidența la nivel național se…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj lucreaza la proiectul de hotarare privind impunerea restrictiilor privind circulatia persoanelor si orarul de functionare pentru agentii economici in municipiul Cluj-Napoca si in alte sapte localitati unde rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a depasit…

- Alte cinci localitați din județul Ilfov intra in carantina. In judetul Ilfov se inregistreaza cea mai mare incidenta de infectare cu COVID-19 din Romania. Rata infectarilor cu Covid-19 este in Ilfov de 9,45 cazuri la mia de locuitori. Cele cinci localitați care intra in carantina sunt Cernica, Balaceanca,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 88/2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile in unitațile administrativ-teritoriale Prejmer și Budila, hotarare care prevede urmatoarele: Art.1 Se…

- Urmare a hotararii adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, prefectul județului Hunedoara, Calin-Petru Marian, a convocat astazi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care a aprobat Hotararea nr. 48 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor…