Ilegalitate crasă a Administrației Fritz legată de autobuzele electrice Ilegalitate crasa a Administrației Fritz legata de autobuzele electrice Timișoara este in curs de a primi 44 autobuze electrice articulate Karsan, pe un proiect pe fonduri europene al Administrației Robu, cu o cofinanțare locala de doar 2%. Un numar de exemplare au și sosit, au fost recepționate și introduse in trafic, cu multa lauda a Primarului Fritz, a carui singura contribuție este schimbarea culorilor de la cele tradiționale, alb-violet, la galben-negru, culori copiate de pe drapelul național al Germaniei... Poate pentru ca Primarul Fritz nu are cetațenie romana, el este doar cetațean german. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzele electrice Solaris și Karsan, achiziționate de municipalitate cu fonduri nerambursabile, au parcurs un total de peste 5 milioane de km in orașul nostru, la care se adauga alți aproape 5 milioane de km parcurși de troleibuzele Solaris. Este o contribuție la reducerea poluarii, atat prin inlocuirea…

- Primele autobuze electrice Karsan (Turcia) vor fi puse in circulație pana la inceputul lunii aprilie. Autobuzele vor fi puse in circulație fara cele 15 stații de incarcare promise de Primaria Timișoara. Autoritațile locale spun ca autobuzele pot funcționa și fara acele stații rapide.

- Forțele ucrainene care nu parasesc Bakhmut și-au sapat noi tranșee in incercarea de a ține in loc atacatorii ruși, in timp ce Statele Unite au declarat ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat vineri, in cadrul unei intalniri cu liderul Germaniei, scrie Reuters. Forțele rusești ataca Bakhmut,…

- Sirenele de raid aerian au rasunat in toata Ucraina sambata dupa-amiaza, pentru a doua oara intr-o singura zi. Tot ieri, 25 februarie, in apropierea orașului Mariupol s-au auzit mai multe explozii intr-o zona in care erau concentrate trupe ruse. Moscova a cucerit pana acum, de la inceputul invaziei,…

- Costul conflictului din Ucraina afecteaza 4% din PIB-ul Germaniei, ceea ce inseamna pierderi de 160 de miliarde de euro pe an, arata Peter Adrian, președintele Asociatiei Camerelor Germane de Industrie si Comert (DIHK), citat de Reuters.

- Zona inghețata din jurul Antarcticii a atins un nivel negativ record, oamenii de știința raportand ca „nu au vazut niciodata o situație atat de extrema pana acum”. Suprafața este de așteptat sa se micșoreze și mai mult inainte ca sezonul de topire de vara din acest an sa se incheie, scrie The Guardian…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca orice livrare de avioane de lupta avansate la standardele NATO nu va aduce decat durere si suferinta ucrainenilor si a criticat tarile NATO pentru asumarea unui rol mai ‘direct’ in conflict, potrivit Agerpres. ‘Aceasta nu este nimic altceva…