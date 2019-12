Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Laufer si Alexandru Coita au postat, aproape simultan, pe Facebook, un mesaj similar in care anunta lansarea unui proiect politic noi, fiecare dintre ei facand referire si la celalalt. "Azi, de Ziua Nationala, vreau sa transmit un mesaj tuturor romanilor care cred in viitorul acestei…

- Anunț surpriza pe scena politica - mai apare un partid! Analistul Alexandru Coita și fostul ministru Ilan Laufer anunța pe Facebook ca iși vor face partid. „Am decis sa fondez o noua mișcare politica care se adreseaza tuturor oamenilor onești, patrioți și lucizi care vor sa ofere un viitor mai bun…

- Ziarul Unirea VIDEO. Un liceu din Romania va fi dotat cu sauna și piscina pentru elevi. Proiect unic la nivel national, in valoare de cinci milioane de euro Primul liceu din Romania care va fi dotat cu sauna pentru elevi este la Sinaia, in judetul Prahova. Autoritatile locale au reusit sa obtina finantare…

- Analiza la sange facuta de fostul ministru pentru Afaceri, Ilan Laufer. Acesta susține ca Romania nu a facut niciun progres remarcabil privind politica externa in mandatul lui Klaus Iohannis."Politica externa a Romaniei se afla in “moarte clinica” la finalul primului manadat a lui Klaus Iohannis.…

- Alocutiunea Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, sustinuta in cadrul ceremoniei de preluare a mandatului de Ministru al Afacerilor Externe de catre domnul Bogdan Aurescu Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sustinut marti, 5 noiembrie a.c., o alocutiune in cadrul ceremoniei de preluare…

- Fostul lider ALDE Oradea, Dorin Corcheș, exclus din partid pentru ca a ramas in guvernul PSD dupa ieșirea ALDE de la guvernare, a anunțat miercuri ca s-a inscris in partidul Forța Naționala, unde se mai afla foști miniștri și actuali parlamentari ex-ALDE.„Am decis sa ma alatur echipei FORȚA…

- Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, mestesugarii si artizanii romani isi prezinta produsele, in perioada 27 - 29 septembrie, la Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri, desfasurat in incinta Muzeului Bran din comuna Bran, judetul Brasov. Prezent la deschiderea evenimentului,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei și Ambasada Canadei in Romania,cu sprijinul Comisiei Europene, organizeaza, in data de 17 septembrie a.c., conferinta „Oportunitati aduse de acordurile de comert liber ale UE si…