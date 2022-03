Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist al publicatiei The Guardian, care a ajuns in Romania din Ucraina, dupa sase ore petrecute in zapada si vant,a declarat ca e impresionat de mobilizarea romanilor la granita. „Caz de manual al unei abordari civilizate si umane a refugiatilor”, afirma el. Seful DSU, Raed Arafat, a distribuit…

- Surpriza pentru mamele care au fugit de razboiul din Ucraina in Romania. Dupa ce au coborat din trenurile care le-au adus la București, femeile care au plecat de acasa cu copiii in brațe și cu strictul necesar in bagaje au gasit carucioare intr-o camera special amenajata in Gara de Nord. Pana marți,…

- Mii de copii ucraineni au intrat pana astazi pe teritoriul țarii noastre din Ucraina, in contextul conflictului militar din țara vecina. Dintre aceștia, mulți sunt care au ajuns in Romania fara parinți, iar ei beneficiaza de codiții speciale de preluare in evidența. Unde sunt duși copiii care vin din…

- Clujeanca Rocsana Contraș, voluntar pentru refugiații din Ucraina, se afla la vama Sighetu Marmației și a spus ca ”rușii sunt la 15 km de granița cu Romania și trag in civili”.”Eu vin și plec de vineri incoace, de cand m-am apucat de colecta impreuna cu ceilalți colegi.Acum am ajuns in Sighet (marți,…

- Masuri pentru copiii refugiați in Romania sunt anunțate de ministrul Familiei, Gabriela Firea: „am stabilit care sunt nevoile primare ale acestor copii și cum trebuie ajutați imediat ce pun piciorul pe pamant romanesc”, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Consultantul politic Anton Pisaroglu a analizat, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, actuala situație din Ucraina, mișcarile și planurile Rusiei, precum și consecințele pentru Europa și pentru Romania. In opinia consultantului roman, Europa va fi asaltata de valuri de refugiați, atat dinspre…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia determina populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi. Mii de oameni panicati de inceperea conflictului militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera dintre Ucraina si Romania, in zona localitatii Tereblecea, pentru a parasi, pe jos,…

