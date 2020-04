Il Giornale: Un sondaj "îngheață" Bruxelles-ul: Aproximativ 50% din italieni ar vota pentru Italexit Lipsa de solidaritate manifestata de Uniunea Europeana fața de Italia în plina situație de urgența pentru COVID-19 a sporit numarul italienilor care ar vota în favoarea Italexit. Conform unui sondaj realizat de Tecnè Poll, nemulțumirea Italiei fața de Bruxelles a crescut dramatic. În fața unei ipotetice alegeri între "remain" și "leave", adica a ramâne sau a ieși din Uniunea Europeana (UE), așa cum a facut Regatul Unit, descoperim ca 49% dintre italieni ar vota pentru ultima opțiune, potrivit Il Giornale, citat de Rador.



Sursa articol: hotnews.ro

