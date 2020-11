Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea alarmanta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 aduce noi restricții, dupa ședința de Guvern de aseara, la care a participat și președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Inainte de inceperea ședinței, președintele a declarat ca sunt necesare „masuri ferme, masuri mai ferme, pentru a ...

- Dupa ce a participat, joi seara, la sedinta de Guvern, asumand noile restrictii pentru combaterea pandemiei, Klaus Iohannis intra in campanie electorala alaturi de PNL, inca din prima zi.Potrivit programului oficial anuntat de Administratia Prezidentiale, Iohannis va efectua vineri, 6 noiembrie,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat la ședința de Guvern de joi. El a anunțat ca alegerile parlamentare din 6 decembrie vor fi organizate, in ciuda faptului ca in Romania au fost inregistrate doar in 24 de ore aproape 10.000 de cazuri noi de Covid.„Nu dorim sa inchidem economia…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, ca masurile luate de Guvern pentru stoparea cresterii numarului cazurilor de COVID-19 "nu sunt cele corecte", iar Romania nu este pregatita ca in doua saptamani sa intre in campanie electorala. "Suntem in acest moment in linie…

- Marcel Ciolacu a declarat ca Romania nu e pregatita sa intre in campanie electorala in doua saptamani, in contextul cresterii zilnice a numarului de infectari cu noul coronavirus. Liderul PSD a facut un nou apel la presedintele Klaus Iohannis sa asculte opinia specialistilor si a adaugat ca cei mai…

- Ludovic Orban și-a pus aproape toți miniștri pe lista pentru parlamentare, pe locuri eligibile, cu excepția a trei dintre ei, care nu vor candida. Klaus Iohannis a abordat, la Palatul Cotroceni, miercuri seara, subiectul referitor la modul in care miniștrii iși pot face și campanie electorala, și…

- Premierul Ludovic Orban a atentionat primarii sa nu-si faca campanie electorala pe baza mastilor de protectie acordate de Guvern cetatenilor din categoriile vulnerabile, transmite Agerpres.Ludovic Orban a precizat ca s-a finalizat achizitia de masti pentru cei 2,3 milioane de beneficiari.”Aceste masti…

- Directorul Ansamblului Folcloric Național “Transilvania” Baia Mare, Iuliana Dancuș, respectiv directorul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Viorel Rusu, au fost notați cu 10 la evaluarea managementului pentru perioad 2017 – 2020. Potrivit comunicarii facute joi, 10 septembrie, de…