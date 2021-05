Primul barbat din lume vaccinat anti-coronavirus este William Shakespeare, un britanic in varsta de 81 de ani. William Shakespeare a fost inoculat cu vaccinul Pfizer-BioNTech in data de 8 decembrie. Barbatul a murit la varsta de 81 de ani, la Spitalul Universitar Coventry and Warwickshire. Varstnicul era internat in acest spital de multa vreme, aici fiind și locul in care i-a fost administrat vaccinul. Conform Daily Mail, pensionarul era originar din Coventry. Acesta era „o figura foarte iubita” in Partidul Laburist din Coventry, potrivit unui consilier de cartier, Jayne Innes. William Shakespeare…