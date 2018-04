Stiri pe aceeasi tema

- Economia globala ar putea creste peste asteptari in 2018, in mare parte datorita reducerii de taxe din Statele Unite, dar tensiunile care vin din conflictul comercial ar putea avea un impact negativ major asupra ultimelor luni de expansiune globala sincronizata, transmite Institutul International…

- Economia americana a inregistrat in ultimul trimestru al anului trecut o crestere peste estimarile analistilor, apropiindu-se de tinta de 3% propusa de presedintele Donald Trump, gratie celui mai puternic avans al cheltuielilor de consum din ultimii trei ani, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana va cere in aceasta luna ministrilor de Finante ai statelor membre ale G20 sa mentina deschiderea economiei mondiale, dupa ce planurile Statelor Unite de a introduce tarife pentru importurile de otel si aluminiu au provocat proteste la nivel mondial, transmite Reuters, potrivit news.ro.Spre…

- Liderii europeni vor discuta mai multe optiuni pentru urmatorul buget pe termen lung 2021-2027 la un summit care va avea loc vineri, insa varianta majorarii taxelor nu se numara printre propunerile avansate de executivul comunitar inainte de reuniunea liderilor. In schimb, Comisia Europeana a propus…

- Un numar din ce in ce mai mare de cultivatori de cafea din America Latina, regiune renumita pentru cafeaua sa de calitate arabica, incep sa se orienteze spre soiul mai ieftin robusta, chiar daca acesta este interzis in unele tari, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Chiar dacă în Costa…

- Economia celor 19 tari din zona euro a crescut anul trecut cu 2,5%, cea mai mare rata de crestere de la cea atinsa in 2007, de 3%, informeaza Eurostat. In ultimul trimestru al anului trecut economia zonei euro a crescut cu 0,6%. Banca Centrala Europeana deruleaza un important program de…

- Economia americana a inregistrat, in trimestrul al patrulea al anului trecut, o crestere sub asteptari, din cauza importurilor care au fost stimulate de majorarea cheltuielilor de consum, arata o estimare preliminara publicata vineri de Departamentul american al Comertului, informeaza Reuters. Potrivit…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a imbunatatit perspectiva ratingului suveran al Rusiei de la stabila la pozitiva, estimand ca avansul economiei in acest an va depasi in mare parte efectele negative provocate de incetinirea productiei industriale in ultimul trimestru din 2017,…