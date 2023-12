Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada in care au stat in Romania, Celia Novo și soțul ei, Bogdan, se gandesc la momentul in care vor pleca in strainatate și se vor stabili la casa lor. Doar ca, tanara spune ca nu este de acord sa se mute la familia partenerului ei, in Irlanda.

- Theo Rose a explicat de ce evita sa ii arate chipul fiului ei. Fanii sunt nerabdatori sa vada cum arata Sasha Ioan, baiețelul cantareței și al lui Anghel Damian. In luna iunie a acestui an, Theo Rose a adus pe lume un baiețel perfect sanatos pe care l-a botezat Sasha Ioan. Vedeta de la PRO TV a evitat…

- De cateva luni bune de zile, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia formeaza, oficial, un cuplu. Dupa desparțirea de Deea Maxer, artistul și-a gasit fericirea in brațele coregrafei. Relația lor este tot mai serioasa, iar Dinu Maxer i-a cunoscut deja pe parinții femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste…

- Denisa Coțolan, partenera lui Iancu Sterp, a publicat primele imagini cu inelul de logodna dupa ce a fost ceruta in casatorie, chiar in gala RXF de pe 1 noiembrie 2023. Tanara a primit o bijuterie spectaculoasa.

- La scurt timp dupa ce numele „wonderkid-ului” Radu Dragușin a aparut colateral in scandalul de pariuri din Italia, Svetlana, mama stoperului de 21 de ani de la Genoa, a reacționat ferm, condamnandu-i pe cei care alatura numele fiului sau de posibili acțiuni ilicite. CONTEXT: Nicolo Fagioli, actor…

- Deși erau impreuna de un an, mama iubitei lui Constantin Toma a aflat abia dupa ce fostul manechin a murit ca fata ei avea o relație. Femeia spune ca pana in acel moment nu a știut ca tanara se intalnește cu fostul manechin și ca sunt impreuna de ceva timp.

- Noi stenograme au care o vizeaza pe mama lui Vlad Pascu, adolescentul care, aflat sub influența substanțelor interzise s-a urcat la volanul unei mașini și a ucis doi tineri in urma unui tragic accident, in 2 Mai. Miruna Pascu ar fi dat bani presei pentru a-i spala imaginea fiului sau.

- Ana Bodea a vornit la Antena Stars despre relația ei cu Valentin Butnaru. Cei doi formeaza un cuplu superb de cateva luni, iar tanara actrița a dat, pentru prima data, detalii din viața de cuplu.