IGSU: Cele mai afectate judeţe de aversele torenţiale - Argeş, Botoşani şi Hunedoara Pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 43 de case, 208 de curti si 78 de beciuri/subsoluri, inundate din cauza precipitatiilor abundente, cele mai afectate judete de aversele torentiale fiind Arges, Botosani si Hunedoara potrivit unui comunicat al IGSU transmis, vineri, AGERPRES.



"Inundatii in 36 de localitati din 18 judete. In cursul zilei de ieri si pe timpul noptii, din cauza precipitatiilor abundente, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 43 de case, 208 de curti si 78 beciuri/subsoluri. Cele mai afectate judete de aversele torentiale sunt Arges, Botosani si…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

