Angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, impreuna cu specialisti de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, au desfasurat joi controalele vizand combaterea activitatilor ilicite in domeniile specifice exploatarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos, in urma carora au fost aplicate peste 2.700 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 31.000.000 de lei, informeaza IGPR. "Ieri, 22 octombrie, la nivel national, angajatii Ministerului Afacerilor Interne, impreuna cu specialistii Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, au desfasurat actiunea "Action Day - Forestry…