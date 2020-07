Stiri pe aceeasi tema

- Peste 700 de controale au fost efectuate in ultimele zile pentru protejarea fondului forestier, informeaza vineri Inspectoratul General al Politiei Romane.Conform unui comunicat transmis AGERPRES, in perioada 10 - 16 iulie, sub coordonarea de specialitate a Directiei de Ordine Publica din…

- Polițiștii au confiscat droguri din categoriile cocaina, ecstasy, ketamina, MDMA, precum și un grinder metalic cu urme de materie vegetala. „In acest sfarșit de saptamana, polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța, impreuna cu procurorii D.I.C.O.T. –…

- „In acest sfarșit de saptamana, la solicitarea Instituției Prefectului- Județul Buzau, inspectorii din cadrul Direcției de Sanatate Publica Buzau au desfașurat mai multe controale privind respectarea masurilor care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei…

- Acțiunea la nivel național derulatade polițiști impotriva exploatarilor ilegale de lemne s-a lasatcu 93 de dosare penale. Cantitatea de 555 de metri cubi de lemnexploatat ilegal a fost indisponiblizata in vederea confiscarii,transmite Poliția Romana.Lemnul supus confiscarii valoreazapeste 320.000 de…

- Peste 3.000 de mc de material lemnos au fost indisponibilizati in urma unei actiuni pentru prevenirea si sanctionarea ilegalitatilor din domeniul silvic, desfasurate de Politia Romana si specialisti silvici, timp de 4 zile, in judetul Suceava.In perioada 2 ndash; 5 iunie a.c., politistii Directiei de…

- Politistii au confiscat, in ultima saptamana, aproape 50.000 de masti si peste 150.000 de manusi, precum si 1.550 de litri de produse dezinfectante, in urma actiunilor pentru prevenirea si combaterea faptelor asociate pandemiei cu noul coronavirus. "In perioada 2 - 8 mai, sub coordonarea…

- Doua dosare penale au intocmit ieri polițiștii din Zalau pentru infracțiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. La data de 7 mai a.c., in intervalul orar 10.53-11.08, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publica au identificat pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul…

- ■ doi nemteni sint cercetati penal pentru ca au prezentat oamenilor legii adeverinte masluite Doi nemteni sint cercetati de oamenii legii din cadrul Politiei municipiului Roman, fiind banuiti de comiterea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Asta dupa ce, pe 26 aprilie…